Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом из хрена

Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом их хрена. Монументальные котлеты из трёх видов мяса с пикантной печёночной ноткой и грибным гарниром. Блюдо, достойное царского стола, с глубоким ароматом копчёного сала и терпкостью красного вина.
Ингредиенты для котлет
- Говядина — 500 г
- Свинина — 500 г
- Печень говяжья — 300 г
- Лук репчатый — 3 шт.
- Сало копчёное — 100 г
- Перец чёрный — 1,5 ч. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
Для соуса
- Сметана — 200 г
- Горчица дижонская — 1 ст. л.
- Хрен столовый — 1 ч. л.
- Укроп — 3 веточки
Приготовление
- Мясо и печень пропустите через мясорубку с луком и салом. Добавьте яйцо, специи. Сформируйте крупные котлеты овальной формы.
- Обжарьте до корочки, доведите до готовности в духовке при 180°C 25 минут. Для соуса смешайте сметану с горчицей, хреном и укропом. Подавайте котлеты с пюре или гречкой.
Совет: для нежности вымочите печень в молоке 30 минут перед приготовлением.
