Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом из хрена

Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом их хрена. Монументальные котлеты из трёх видов мяса с пикантной печёночной ноткой и грибным гарниром. Блюдо, достойное царского стола, с глубоким ароматом копчёного сала и терпкостью красного вина.

Ингредиенты для котлет

Говядина — 500 г

Свинина — 500 г

Печень говяжья — 300 г

Лук репчатый — 3 шт.

Сало копчёное — 100 г

Перец чёрный — 1,5 ч. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Для соуса

Сметана — 200 г

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Хрен столовый — 1 ч. л.

Укроп — 3 веточки

Приготовление

Мясо и печень пропустите через мясорубку с луком и салом. Добавьте яйцо, специи. Сформируйте крупные котлеты овальной формы. Обжарьте до корочки, доведите до готовности в духовке при 180°C 25 минут. Для соуса смешайте сметану с горчицей, хреном и укропом. Подавайте котлеты с пюре или гречкой.

Совет: для нежности вымочите печень в молоке 30 минут перед приготовлением.

