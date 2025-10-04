Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:00

Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом из хрена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты «Медвежья лапа»: этот деликатес особо понравится мужчинам. Подаем с соусом их хрена. Монументальные котлеты из трёх видов мяса с пикантной печёночной ноткой и грибным гарниром. Блюдо, достойное царского стола, с глубоким ароматом копчёного сала и терпкостью красного вина.

Ингредиенты для котлет

  • Говядина — 500 г
  • Свинина — 500 г
  • Печень говяжья — 300 г
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Сало копчёное — 100 г
  • Перец чёрный — 1,5 ч. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Для соуса

  • Сметана — 200 г
  • Горчица дижонская — 1 ст. л.
  • Хрен столовый — 1 ч. л.
  • Укроп — 3 веточки

Приготовление

  1. Мясо и печень пропустите через мясорубку с луком и салом. Добавьте яйцо, специи. Сформируйте крупные котлеты овальной формы.
  2. Обжарьте до корочки, доведите до готовности в духовке при 180°C 25 минут. Для соуса смешайте сметану с горчицей, хреном и укропом. Подавайте котлеты с пюре или гречкой.

Совет: для нежности вымочите печень в молоке 30 минут перед приготовлением.

Ранее мы готовили макаронные гнезда с беконом и грибами! Вкуснющий обед за 15 минут.

