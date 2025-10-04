Оладушки с шоколадом и бананами: вкусное утро без хлопот гарантировано

Оладушки с шоколадом и бананами: вкусное утро без хлопот гарантировано. Нежные панкейки с тающими шоколадными кусочками и сладкими бананами станут лучшим началом дня! Воздушная текстура и насыщенный вкус поднимут настроение всей семье.

Ингредиенты

Кефир — 600 мл

Мука пшеничная — 360 г

Бананы — 2 шт.

Шоколад тёмный — 100 г

Сахар — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Кефир смешайте с содой, солью и сахаром. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте до исчезновения комочков. Бананы нарежьте мелкими кубиками, шоколад поломайте на кусочки. Введите в тесто бананы и шоколад. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с мёдом или сгущёнкой.

Совет: для пышности дайте тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.

