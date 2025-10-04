Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 06:00

Оладушки с шоколадом и бананами: вкусное утро без хлопот гарантировано

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладушки с шоколадом и бананами: вкусное утро без хлопот гарантировано. Нежные панкейки с тающими шоколадными кусочками и сладкими бананами станут лучшим началом дня! Воздушная текстура и насыщенный вкус поднимут настроение всей семье.

Ингредиенты

  • Кефир — 600 мл
  • Мука пшеничная — 360 г
  • Бананы — 2 шт.
  • Шоколад тёмный — 100 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Кефир смешайте с содой, солью и сахаром. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте до исчезновения комочков. Бананы нарежьте мелкими кубиками, шоколад поломайте на кусочки. Введите в тесто бананы и шоколад.
  2. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с мёдом или сгущёнкой.

Совет: для пышности дайте тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

