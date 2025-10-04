Оладушки с шоколадом и бананами: вкусное утро без хлопот гарантировано. Нежные панкейки с тающими шоколадными кусочками и сладкими бананами станут лучшим началом дня! Воздушная текстура и насыщенный вкус поднимут настроение всей семье.
Ингредиенты
- Кефир — 600 мл
- Мука пшеничная — 360 г
- Бананы — 2 шт.
- Шоколад тёмный — 100 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — для жарки
- Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Кефир смешайте с содой, солью и сахаром. Добавьте просеянную муку, аккуратно перемешайте до исчезновения комочков. Бананы нарежьте мелкими кубиками, шоколад поломайте на кусочки. Введите в тесто бананы и шоколад.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с мёдом или сгущёнкой.
Совет: для пышности дайте тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.
