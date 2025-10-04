Драники нужно готовить на этой терке: вкусные картофельные оладьи на сметане

Драники нужно готовить на этой терке: вкусные картофельные оладьи на сметане! Аппетитные драники с нежной текстурой и насыщенным вкусом получаются, если картофель натерт на мелкой терке. Идеальный гарнир или самостоятельное блюдо, которое особенно хорошо со сметаной.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт. (крупные)

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Мука пшеничная — 150 г

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Укроп — для подачи

Приготовление

Картофель и лук натрите на мелкой тёрке. Отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте яйцо, сметану, соль и перец. Всыпьте муку, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие блины. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сметаной и зеленью.

Совет: для хрустящей корочки добавляйте в тесто 1 ст. л. картофельного крахмала.

