18 августа 2025 в 06:53

Названы лидеры в выборах на пост президента Боливии

На выборах президента Боливии большинство голосов набрали Перейра и Кирога

Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com

Сенатор Родриго Пас Перейра и бывший президент Боливии Хорхе Кирога лидируют на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные, сообщил телеканал Red Uno. Исследование основано на подсчете голосов с 567 избирательных участков.

Пас Перейра, выдвинутый центристской Христианско-демократической партией, набрал 31,6%, а Кирога, представляющий правоцентристский альянс «Свобода и демократия», — 27,1%. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство — более 50% голосов, либо 40% при отрыве от соперника более чем на 10 процентных пунктов.

Если подобные условия не будут выполнены, выборы перейдут во второй тур, который запланирован на 19 октября. Итоги голосования в воскресенье определят дальнейший ход президентской кампании в Боливии.

Ранее Центральная избирательная комиссия России пригласила боливийских коллег присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский. Он указал, что между ЦИК РФ и Высшим избирательным судом Боливии сформировалось качественное сотрудничество.

Боливия
выборы
президенты
избиратели
Названы лидеры в выборах на пост президента Боливии
