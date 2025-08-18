У побережья Курил произошло второе за сутки землетрясение

Второе за сутки землетрясение зафиксировано у побережья Северных Курил, заявила в беседе с РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки магнитудой 5,0 произошли в Тихом океане спустя час после первых.

Эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, — подчеркнула специалист.

Очаг залегал на глубине 63 километра. Семенова отметила, что данные об ощутимости сейсмологам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжается афтершоковый процесс после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. За прошедшие сутки ученые зафиксировали 38 сейсмособытий с магнитудой от 3,7 до 5,2. Кроме того, на вулкане Ключевской был зарегистрирован пепловый выброс.

До этого стало известно, что в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за недавних землетрясений. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.