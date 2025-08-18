Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 07:04

У побережья Курил произошло второе за сутки землетрясение

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Второе за сутки землетрясение зафиксировано у побережья Северных Курил, заявила в беседе с РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки магнитудой 5,0 произошли в Тихом океане спустя час после первых.

Эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, — подчеркнула специалист.

Очаг залегал на глубине 63 километра. Семенова отметила, что данные об ощутимости сейсмологам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжается афтершоковый процесс после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. За прошедшие сутки ученые зафиксировали 38 сейсмособытий с магнитудой от 3,7 до 5,2. Кроме того, на вулкане Ключевской был зарегистрирован пепловый выброс.

До этого стало известно, что в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за недавних землетрясений. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.

землетрясения
Курильские острова
сейсмологи
катаклизмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавшие на «Крокус» террористы решили пожарить шашлык перед атакой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика
Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по биометрии
Закон о тишине в Краснодарском крае: новые правила — 2025
ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников
США раскрыли, какое будущее они подготовили для Украины
Подвал с десятками тел солдат ВСУ обнаружили в донецком поселке
Москвичам рассказали, какой будет погода на этой неделе
У побережья Курил произошло второе за сутки землетрясение
Как сделать идеальное повидло из груш с карамельным вкусом
Названы лидеры в выборах на пост президента Боливии
Над российским регионом сбили украинские беспилотники
Мошенники научились новому способу отъема денег через запись к врачу
12 простых салатов из кабачков на зиму: вкусные и быстрые заготовки
Бегство ВСУ из Красноармейска: успехи ВС РФ к утру 18 августа
Взрывы прогремели в Сумах
«Летчик и штурман — одно целое»: боец рассказал о работе вертолета Ка-52м
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Артиллеристы ВС России разгромили фортификации ВСУ под Херсоном
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.