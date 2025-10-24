Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:51

Политолог раскрыл, почему Япония никогда не заключит мирный договор с РФ

Политолог Светов: Япония не наладит отношения с РФ из-за территориальных споров

Юрий Светов Юрий Светов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Япония не наладит отношения с Россией из-за непреодолимых территориальных споров вокруг четырех островов Курильской гряды, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, новый премьер-министр страны Санаэ Такаити, говоря о желании нормализовать отношения с Москвой, лишь повторяет ритуальную фразу, не предлагая никакого нового курса.

Никакого нового курса на улучшение отношений Такаити не обозначила. Она произнесла ритуальную фразу, которую говорят все премьеры Японии при вступлении в должность, что они хотят нормализации отношений с Россией путем заключения мирного договора. Дальше наступают детали. Какой они хотят мирный договор заключить? Мы давно все предложили. Они хотят мирный договор, в котором будут ревизованы итоги Второй мировой, и РФ вернет Японии четыре острова Курильской гряды, которые они считают своими. Мы никогда такой документ подписывать не будем, — пояснил Светов.

Он отметил, что позиция России является принципиальной и неизменной, так как эти территории закреплены в Конституции. По мнению Светова, Москва готова к практическому взаимодействию, включая безвизовые поездки японцев на острова и сотрудничество в сфере рыболовства. Политолог добавил, что Токио не принимает такие варианты, а это делает невозможным какое-либо продвижение в двусторонних отношениях.

Мы не отдадим никакие территории, поскольку у нас есть Конституция, в нее входят, в том числе, эти четыре острова. Мы готовы говорить о нормальных отношениях, о возможности японцам совершать поездки на эти острова или на Сахалин, что и было сделано. Готовы говорить о вопросах рыболовства и так далее. Но Япония, какой бы ни был премьер-министр, на это не идет. Токио обладает ограниченным суверенитетом. Ничего не будет, пока не изменится общий вектор в мире, — резюмировал Светов.

Ранее Такаити заявила, что Токио настроен заключить мирный договор с Москвой, несмотря на сложности во взаимоотношениях между странами. При этом, по ее словам, позиция страны с критикой по отношению к РФ не меняется.

Япония
Россия
политологи
Курильские острова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Китай запустил спутник для испытаний новых технологий связи в космосе
Наступление ВС РФ на Харьков 24 октября: расстрел своих, охват в Купянске
Аномальные ливни вызвали масштабное наводнение в Турции
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.