Политолог раскрыл, почему Япония никогда не заключит мирный договор с РФ

Япония не наладит отношения с Россией из-за непреодолимых территориальных споров вокруг четырех островов Курильской гряды, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, новый премьер-министр страны Санаэ Такаити, говоря о желании нормализовать отношения с Москвой, лишь повторяет ритуальную фразу, не предлагая никакого нового курса.

Никакого нового курса на улучшение отношений Такаити не обозначила. Она произнесла ритуальную фразу, которую говорят все премьеры Японии при вступлении в должность, что они хотят нормализации отношений с Россией путем заключения мирного договора. Дальше наступают детали. Какой они хотят мирный договор заключить? Мы давно все предложили. Они хотят мирный договор, в котором будут ревизованы итоги Второй мировой, и РФ вернет Японии четыре острова Курильской гряды, которые они считают своими. Мы никогда такой документ подписывать не будем, — пояснил Светов.

Он отметил, что позиция России является принципиальной и неизменной, так как эти территории закреплены в Конституции. По мнению Светова, Москва готова к практическому взаимодействию, включая безвизовые поездки японцев на острова и сотрудничество в сфере рыболовства. Политолог добавил, что Токио не принимает такие варианты, а это делает невозможным какое-либо продвижение в двусторонних отношениях.

Мы не отдадим никакие территории, поскольку у нас есть Конституция, в нее входят, в том числе, эти четыре острова. Мы готовы говорить о нормальных отношениях, о возможности японцам совершать поездки на эти острова или на Сахалин, что и было сделано. Готовы говорить о вопросах рыболовства и так далее. Но Япония, какой бы ни был премьер-министр, на это не идет. Токио обладает ограниченным суверенитетом. Ничего не будет, пока не изменится общий вектор в мире, — резюмировал Светов.

Ранее Такаити заявила, что Токио настроен заключить мирный договор с Москвой, несмотря на сложности во взаимоотношениях между странами. При этом, по ее словам, позиция страны с критикой по отношению к РФ не меняется.