Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 07:31

Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по биометрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры, приобретающие билеты на поезда дальнего следования, смогут использовать биометрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы правительства. Согласно им, решение вступает в силу уже с 1 сентября. Пассажиры также смогут использовать биометрию при посадке на поезд, если у перевозчика будет такая техническая возможность.

Уточняется, что речь идет об оформлении с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). Они будут использоваться в том числе для поездок на высокоскоростном железнодорожном транспорте. При этом пассажирам по-прежнему будут доступны традиционные способы оформления и оплаты билетов.

Ранее появилась информация, что правительство планирует провести эксперимент по продаже товаров для взрослых в интернете с применением биометрии. Проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития и ряд других ведомств. При этом сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям.

поезда
билеты
железные дороги
транспорт
биометрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.