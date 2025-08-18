Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по биометрии

Пассажиры, приобретающие билеты на поезда дальнего следования, смогут использовать биометрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы правительства. Согласно им, решение вступает в силу уже с 1 сентября. Пассажиры также смогут использовать биометрию при посадке на поезд, если у перевозчика будет такая техническая возможность.

Уточняется, что речь идет об оформлении с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). Они будут использоваться в том числе для поездок на высокоскоростном железнодорожном транспорте. При этом пассажирам по-прежнему будут доступны традиционные способы оформления и оплаты билетов.

Ранее появилась информация, что правительство планирует провести эксперимент по продаже товаров для взрослых в интернете с применением биометрии. Проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития и ряд других ведомств. При этом сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям.