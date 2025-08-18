Белый дом опубликовал расписание встречи Трампа с Зеленским

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, запланированные на понедельник, 18 августа, начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся час, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Согласно опубликованному расписанию, на 22:00 запланирована многосторонняя встреча Трампа и европейских лидеров. Президент Украины заявил, что уже прилетел в Вашингтон.

Уже прибыл в Вашингтон. Благодарен Президенту США за приглашение, — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что главы государств обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. На встречу с хозяином Белого дома также отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Политик добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

До этого британские аналитики выразили мнение, что встреча Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. Эксперты считают, что это мероприятие рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.