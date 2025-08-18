Яблочный Спас 19 августа: красивые открытки с поздравлениями

19 августа православные отмечают один из самых любимых летних праздников — Яблочный Спас. Традиционно праздник встречают освящением яблок и других плодов нового урожая в храмах, а после — семейными застольями с яблочной выпечкой, щедро угощая близких и нуждающихся. Для народа он символизирует не только духовное преображение, но и встречу осени, благодарность за щедрые дары земли.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Яблочный Спас 19 августа: красивые картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

