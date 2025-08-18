СК возбудил дело о теракте после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. Украинский дрон самолетного типа «Спис» был подавлен над территорией энергетического объекта 17 августа.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте <…> в связи с попыткой атаки вооруженных формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года, — пояснила Петренко.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о терроризме с посягательством на объекты использования атомной энергии. Также СК расследует атаки ВСУ по гражданским целям в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА. Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон над территорией объекта.

Также в Росатоме выразили беспокойство из-за массированного артиллерийского удара по промзоне и объектам в непосредственной близости от площадки Запорожской АЭС. В госкорпорации подчеркнули, что атаки создают высокую опасность для критической инфраструктуры объекта.