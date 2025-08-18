Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:45

СК возбудил дело о теракте после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. Украинский дрон самолетного типа «Спис» был подавлен над территорией энергетического объекта 17 августа.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте <…> в связи с попыткой атаки вооруженных формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года, — пояснила Петренко.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о терроризме с посягательством на объекты использования атомной энергии. Также СК расследует атаки ВСУ по гражданским целям в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА. Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон над территорией объекта.

Также в Росатоме выразили беспокойство из-за массированного артиллерийского удара по промзоне и объектам в непосредственной близости от площадки Запорожской АЭС. В госкорпорации подчеркнули, что атаки создают высокую опасность для критической инфраструктуры объекта.

Следственный комитет
АЭС
Смоленская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как не попасться на удочку лжеоператоров сотовой связи
Родителей предупредили, почему опасно делать ребенка смыслом жизни
Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Сырский признал проблемы ВСУ и назвал самое сложное направление
В «Ростехе» раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34
Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений
Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого
Стало известно, что грозит работодателю за увольнение предпенсионера
Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста
В ВСУ решили дать отпор ВС России полчищами боевых роботов
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ
В России назревает распродажа подержанных иномарок
Турист загадочно исчез у «домика молочника», где каждый год пропадают люди
Биолог рассказала, можно ли заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц
Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии
Стало известно о действиях ВСУ на границе с Курской областью
МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США
Россиянка два года пыталась отправиться на СВО
В ВС России раскрыли, как ВСУ уничтожают собственных бойцов в Искре
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.