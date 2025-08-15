Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 14:32

Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным

Белый дом включил Рубио и Рэтклиффа в делегацию для переговоров с Россией

Джон Рэтклифф Джон Рэтклифф Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В американскую делегацию на переговорах с Россией на Аляске вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина США Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и министр торговли Говард Лютник, сообщает Reuters. Также в числе делегатов оказался спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Кроме того, в делегацию вошли глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

По информации западных журналистов, Трамп планирует лично встретить Путина с особыми почестями во время его визита на Аляску. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

Аляска
переговоры
США
Россия
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
