Тарифы Трампа поставили японский автопром на грань разорения

Тарифные меры президента США Дональда Трампа наносят сокрушительный удар по японскому автопрому, пишет портал Nikkei Asia. Крупнейшие автоконцерны Toyota, Mazda и Honda фиксируют рекордные убытки, вынуждая Токио идти на уступки.

Чистая прибыль Toyota за апрель–июль 2025 года сократилась на 36,9%. Компания пересмотрела годовой прогноз, увеличив ожидаемые потери в семь раз — до 44,2%. Аналогичные проблемы испытывают и другие японские производители: Mazda закрыла квартал с убытком $313 млн (более 24,9 млрд рублей), Honda — $201 млн (около 16 млрд рублей).

Японское правительство во главе с Сигэру Исибой согласилось на беспрецедентный $550-миллиардный взнос в американскую промышленность. В ответ Трамп снизил тарифы на японский автопром до 15%, однако эксперты сомневаются, что это окончательное решение.

Отмечается, что сложившаяся ситуация открывает новые возможности для китайских автопроизводителей, которые активно наращивают присутствие на мировом рынке. Японским компаниям предстоит найти пути выхода из кризиса — возможно, ответ станет известен уже 15 августа, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что рост цен на автозапчасти в России в июле замедлился, а по ряду позиций стоимость снизилась на 5–10% по сравнению с началом года. Отмечалось, что заметнее всего подешевели детали китайских марок и Mazda — на 8%, а также Mercedes-Benz — на 5%. При этом комплектующие для Lada прибавили в цене 5%, Toyota — 8%, а для Hyundai и KIA рост достиг 12%.