18 августа 2025 в 06:45

Над российским регионом сбили украинские беспилотники

Слюсарь: над Ростовской областью сбили украинские дроны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах на севере Ростовской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал, — написал он.

Ранее сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль в Шебекинском округе. Оба пострадавших были оперативно госпитализированы.

