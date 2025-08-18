Над российским регионом сбили украинские беспилотники

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах на севере Ростовской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал, — написал он.

Ранее сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль в Шебекинском округе. Оба пострадавших были оперативно госпитализированы.