19 августа 2025 в 14:10

Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы

Юрист Хаминский: Певцов может выплатить компенсацию Тищенко, если проиграет суд

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов может выплатить компенсацию общественной деятельнице Александре Тищенко, если проиграет суд по ее иску о защите чести и достоинства, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, женщина подала в суд, обвинив парламентария в публичном оскорблении во время отказа в личном приеме.

Как следует из сообщения пресс-службы, в своем иске Тищенко утверждает, что Певцов отказал ей в личном приеме, публично оскорбив и тем самым причинив ей нравственные страдания и душевные переживания. Несмотря на то, что Певцов является депутатом ГД и обладает неприкосновенностью, это не освобождает его от возможности стать ответчиком в гражданском процессе. Если в процессе рассмотрения гражданского дела выяснится, что Певцов позволил себе публичные заявления, то суд может признать требования истицы обоснованными и присудить компенсацию, — пояснил Хаминский.

По его словам, судебная практика в России показывает, что такие дела часто фокусируются на восстановлении репутации, а не на крупных выплатах. Он отметил, что доказать моральный вред сложно и исход зависит от представленных доказательств.

Компенсация за моральный вред Тищенко вряд ли будет значительной. Российская судебная практика исходит из того, что, обращаясь за защитой чести, достоинства и деловой репутации, потерпевший в первую очередь восстанавливает свое доброе имя, а не пытается нажиться на судебном процессе. Получить компенсацию морального вреда еще сложнее, при этом суммы там будут еще меньше, — резюмировал Хаминский.

Ранее сообщалось, что в судебные органы Москвы поступило заявление на Певцова. Исковое требование было подано Тищенко в Тверской районный суд. В документе содержится требование о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда.

