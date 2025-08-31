Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии

В норвежском городе Левангер оползень разрушил главную магистраль страны — шоссе E6, сообщает NRK. По данным журналистов, происшествие случилось в субботу, 30 августа, сейчас строители убирают его последствия.

Отмечается, что в результате происшествия мог погибнуть человек. Сейчас полицейские ищут его тело.

Ранее не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.

До этого мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений. Инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы.

Кроме того, из-за оползня в провинции Гуандун на юге КНР под завалами оказались 14 человек. К настоящему времени удалось спасти семерых. Оползень из-за обильных дождей сошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Это привело к обрушению жилого дома.