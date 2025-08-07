Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:31

Цветет бархатными колокольчиками как сумасшедший: можно сажать в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глоксиния — роскошный многолетник, который цветет бархатными колокольчиками как сумасшедший, причем всех оттенков: от нежно-розового до глубокого фиолетового с контрастной каймой.

Главные преимущества: длительное цветение (с апреля по октябрь), компактность (высота — до 30 см) и способность цвести дважды за сезон при правильном уходе.

В августе-сентябре можно сажать клубни. Выберите место — полутень с рассеянным светом (под кроной деревьев, у восточной стены дома). Растение любит рыхлый грунт с торфом и песком, лучше всего чувствует себя в кашпо. Заглубите клубни на 3–5 см ростком вверх, расстояние между растениями — 20–25 см. Полив — умеренный, только под корень (вода не должна попадать на листья).

Ранее был назван многолетник, который не боится адского зноя и будет цвести даже при +40 °С.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.