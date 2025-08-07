Цветет бархатными колокольчиками как сумасшедший: можно сажать в августе

Глоксиния — роскошный многолетник, который цветет бархатными колокольчиками как сумасшедший, причем всех оттенков: от нежно-розового до глубокого фиолетового с контрастной каймой.

Главные преимущества: длительное цветение (с апреля по октябрь), компактность (высота — до 30 см) и способность цвести дважды за сезон при правильном уходе.

В августе-сентябре можно сажать клубни. Выберите место — полутень с рассеянным светом (под кроной деревьев, у восточной стены дома). Растение любит рыхлый грунт с торфом и песком, лучше всего чувствует себя в кашпо. Заглубите клубни на 3–5 см ростком вверх, расстояние между растениями — 20–25 см. Полив — умеренный, только под корень (вода не должна попадать на листья).

