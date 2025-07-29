Не боится адского зноя и будет цвести даже при +40 °С: чудо-многолетник

Не боится адского зноя и будет цвести даже при +40 °С: чудо-многолетник

Если вам нужен многолетник, который не боится адского зноя и будет цвести даже при +40 °С, обратите внимание на эхинацею пурпурную — это растение-чемпион по засухоустойчивости и жаростойкости.

Ее крепкие стебли и яркие розово-пурпурные цветы не вянут даже при длительной засухе и палящем солнце, а глубокие корни позволяют добывать влагу из нижних слоев почвы. Эхинацея цветет с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел, а некоторые сорта продолжают радовать глаз до первых заморозков.

Она не требует частого полива, хорошо растет на бедных почвах и не боится солнцепека. Ну просто чудо-многолетник!

Ранее был назван многолетник, который переживет любую жару и непогоду и будет благоухать на всю дачу.