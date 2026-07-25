Зону отдыха, огород и сад отделяю только так: лучшие растения для красивого зонирования участка

Многие до сих пор отделяют зону отдыха, огород или хозяйственный уголок заборами и сплошными перегородками. Но есть способ сделать участок одновременно уютнее и визуально просторнее. Для этого достаточно правильно подобрать растения, которые создадут естественные зеленые границы. Такой прием давно используют ландшафтные дизайнеры: сад остается открытым, но каждая зона воспринимается как отдельное пространство.

Для легкого зонирования лучше всего подходят высокие многолетники. Посконник пурпурный вырастает до 2 м, годами растет без пересадки и сохраняет красивую форму до зимы. Вероникаструм виргинский образует стройные цветущие свечи высотой до 1,5 м, а дербенник иволистный станет отличным выбором для влажных мест. Если хочется добавить воздушности, стоит обратить внимание на клопогон кистевидный с белыми соцветиями.

Не менее эффектно работают декоративные злаки. Вейник Karl Foerster уже с начала лета создает строгие вертикали высотой до 180 см. Молиния тростниковая способна поднимать соцветия до 2–2,4 м, а мискантусы китайские формируют плотные живые ширмы, которые остаются декоративными даже зимой. Правда, большинство высоких сортов лучше подходят для регионов с более мягким климатом (примерно с 5-й зоны зимостойкости).

Если нужна настоящая приватность, лучше выбрать кустарники. Дерен белый быстро растет, хорошо переносит стрижку и украшает сад даже зимой благодаря ярким красным побегам. Пузыреплодник позволяет подобрать сорт высотой от 1 до 3 м, гортензия метельчатая с августа превращается в пышную цветущую стену, а кизильник блестящий остается одним из лучших растений для плотной живой изгороди. Для ароматной границы подойдет чубушник, а если нужна высокая зеленая ширма — ирга Ламарка, которая вырастает до 5 м и декоративна весь сезон.