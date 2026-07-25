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25 июля 2026 в 15:46

Хитрость опытных садоводов при покупке: как за минуту проверить саженец на прививку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Покупка саженца — дело ответственное. Иногда вместо сортового дерева можно приобрести обычный дичок, который долгие годы не будет радовать урожаем. Избежать ошибки поможет внимательный осмотр растения еще до покупки.

Главный признак привитого саженца — небольшое утолщение или изгиб в нижней части ствола. Именно здесь соединяются подвой и привой. Иногда место прививки отличается по цвету коры или слегка выделяется на ощупь.

Проведите пальцем вдоль ствола: участок прививки может быть более шероховатым. У некоторых растений заметен тонкий горизонтальный шрам. Осматривать саженец лучше при хорошем освещении, чтобы не спутать место прививки с механическим повреждением.

Обратите внимание и на ветви — у качественно привитых деревьев они начинают формироваться выше места соединения. Покупать саженцы все же надежнее в проверенных питомниках.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь никогда не выбирает саженцы без тщательного осмотра. Дополнительный совет: перед покупкой убедитесь, что корни растения не пересушены и не имеют следов гнили — от их состояния зависит быстрая приживаемость дерева на участке.

Ранее сообщалось, что лето — отличное время для размножения многих растений черенками. Теплая почва, длинный световой день и активный рост побегов помогают быстрее получить новые саженцы.

Проверено редакцией
саженцы
растения
прививки
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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