Хитрость опытных садоводов при покупке: как за минуту проверить саженец на прививку

Хитрость опытных садоводов при покупке: как за минуту проверить саженец на прививку

Покупка саженца — дело ответственное. Иногда вместо сортового дерева можно приобрести обычный дичок, который долгие годы не будет радовать урожаем. Избежать ошибки поможет внимательный осмотр растения еще до покупки.

Главный признак привитого саженца — небольшое утолщение или изгиб в нижней части ствола. Именно здесь соединяются подвой и привой. Иногда место прививки отличается по цвету коры или слегка выделяется на ощупь.

Проведите пальцем вдоль ствола: участок прививки может быть более шероховатым. У некоторых растений заметен тонкий горизонтальный шрам. Осматривать саженец лучше при хорошем освещении, чтобы не спутать место прививки с механическим повреждением.

Обратите внимание и на ветви — у качественно привитых деревьев они начинают формироваться выше места соединения. Покупать саженцы все же надежнее в проверенных питомниках.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь никогда не выбирает саженцы без тщательного осмотра. Дополнительный совет: перед покупкой убедитесь, что корни растения не пересушены и не имеют следов гнили — от их состояния зависит быстрая приживаемость дерева на участке.

Ранее сообщалось, что лето — отличное время для размножения многих растений черенками. Теплая почва, длинный световой день и активный рост побегов помогают быстрее получить новые саженцы.