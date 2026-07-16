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16 июля 2026 в 10:53

Усы клубники больше не пропадут: хитрый способ с кассетами дает крепкую рассаду без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Размножить клубнику можно без лишних потерь, даже если стоит жара или идут дожди. Кассетный способ помогает быстро получить крепкие саженцы, а укоренять усы можно практически в любом удобном месте.

Поставьте кассеты в поддон с небольшим слоем воды и разместите их в полутени, защищенной от ветра. Заполните ячейки смесью торфа и вермикулита, затем поместите в каждую по 1–3 розетки и слегка уплотните грунт. Вода будет постепенно увлажнять почву, поэтому розетки не пересохнут и не загниют. Уже через две недели саженцы обзаведутся крепкими корнями и будут готовы к пересадке.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что укоренение в кассетах заметно сокращает потери посадочного материала. Перед высадкой в грунт постепенно приучите рассаду к солнцу — так молодые кустики быстрее приживутся на новом месте.

Ранее сообщалось, что, если у огурцов начинают желтеть завязи, многие сразу тянутся за удобрениями. Но это не всегда помогает, а иногда только ухудшает ситуацию. Часто причина совсем не в нехватке питания.

Проверено редакцией
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торф
сады
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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