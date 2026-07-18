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18 июля 2026 в 16:48

Саженец с сюрпризом на участке: как быстро отличить привитое дерево от дичка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вырастить красивое плодовое дерево с богатым урожаем хочется каждому садоводу. Но иногда вместо сортовой яблони или груши на участке годами растет обычный дичок, который не оправдывает ожиданий.

Перед покупкой внимательно осмотрите ствол саженца. У привитого растения обычно есть заметное место соединения подвоя и привоя — небольшое утолщение или изгиб в нижней части ствола. Кора там может отличаться по цвету и фактуре, а при прикосновении участок часто ощущается более шероховатым. Иногда остается тонкий горизонтальный след от среза. Проверять саженец лучше при хорошем освещении, чтобы не перепутать прививку с повреждением.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда осматривает саженцы перед покупкой. Она советует выбирать посадочный материал в проверенных питомниках и обращать внимание на состояние корней — крепкая корневая система поможет дереву быстрее прижиться.

Ранее сообщалось, что пышные пионы на клумбе появляются не случайно — многое зависит от весеннего ухода. Именно в этот период куст набирает силы и закладывает будущие бутоны, поэтому важно не пропустить подкормку.

Проверено редакцией
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