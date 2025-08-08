Полиция задержала мужчину за убийство на свиноферме 25-летней давности Полиция задержала мужчину, который 25 лет назад убил двух пермяков на свиноферме

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, совершенном в Пермском крае 25 лет назад, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, он расправился с двумя пермяками в марте 2000 года.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Пермского края установили личность и местонахождение уроженца Кемеровской области. Следствие утверждает, что в марте 2000 года злоумышленник заподозрил двух жителей Еловского района в краже. Вместе с сообщником он отвез их на территорию свинофермы. Там они натравливали на мужчин сторожевых собак, удерживали их в овощной яме и жестоко избивали. Потерпевшие скончались от полученных травм. Соучастники вывезли тела на Воткинское водохранилище и утопили в проруби.

Организатор преступления скрылся от правосудия. Однако правоохранители задержали его сообщника в том же году, а суд признал того виновным в незаконном лишении свободы и укрывательстве преступления.

Сложность розыска основного фигуранта заключалась в том, что на момент совершения преступления он использовал документы на имя другого человека. После инцидента в Еловском районе он уничтожил этот паспорт. Позднее, уже под своим настоящим именем, он вновь попал в поле зрения правоохранителей и был осужден за другое убийство, совершенное в Кемеровской области.

Полицейские провели большую работу, чтобы установить личность убийцы, подчеркнула Волк. Недавно они задержали его по месту жительства. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в двойном убийстве. Органы расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фигурант находится под стражей.

