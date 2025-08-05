Россиянин шампуром заколол именинника на дне рождения Во Владимире осудят мужчину за убийство именинника шампуром в 2010 году

Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство, произошедшее на берегу реки Клязьмы в 2010 году, сообщили в следственном управлении СК по Владимирской области. Мужчина заколол именинника шампуром во время празднования дня рождения.

14 августа 2010 года обвиняемый приехал во Владимир на электричке и, находясь на берегу Клязьмы в районе ТЭЦ, познакомился с рыбаками, с которыми начал распивать алкоголь. В это время неподалеку отмечали день рождения молодые люди, среди которых оказался потерпевший 1984 года рождения. Обвиняемый подошел к компании и попросил сигарету, которую ему передали. Однако вскоре он снова обратился с той же просьбой, что вызвало недовольство молодых людей, и они попросили его уйти.

В ответ на это обвиняемый ударил одну из женщин ногой в живот, затем схватил шампур, который использовали отдыхающие для жарки шашлыков, и ударил потерпевшего в грудь. В результате удара у именинника повредилось сердце, и он скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый скрылся.

Работа над уголовным делом продолжилась в 2025 году. Следователи активизировали мероприятия по поиску жителей Орехово-Зуевского района, которые ранее привлекались за подобные преступления. В результате удалось установить личность обвиняемого, которого уверенно опознали друзья погибшего и рыбаки. Мужчина признался в совершенном преступлении.

Следователи совместно с криминалистами и сотрудниками уголовного розыска провели работу по установлению обстоятельств преступления. На основании собранных улик обвинение выдвинули против мужчины 1983 года рождения из Орехово-Зуевского района, которому инкриминируют убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

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