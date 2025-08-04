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04 августа 2025 в 11:15

Школьница зарезала брата и покалечила бабушку после замечания

В Татарстане школьница изрезала ножом спящих брата и бабушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мензелинске (Татарстан) 11-летняя школьница напала с кухонным ножом на спящих 13-летнего брата и бабушку после замечания из-за онлайн-игры, передают «Челнинские известия». Трагедия произошла около трех часов ночи 2 августа. Также она напала на 19-летнюю сестру и пыталась ее задушить. Замечание и просьбу лечь спать озвучил старший брат, спасти его не удалось.

Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение Набережных Челнов. Детали произошедшего устанавливаются. Известно, что семья приехала из Узбекистана в Россию год назад. Мать в момент нападения находилась на работе, отец трудится в другом регионе.

Подобный случай произошел в ноябре прошлого года в подмосковном Сергиевом Посаде. 15-летний школьник утром зарубил спящую мать топором. По данным управления СКР, подросток был взбешен тем, что она отняла у него планшет с телефоном. Молодой человек прогуливал школу и проводил время за гаджетами.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили более 150 тысяч рублей у 11-летнего геймера — любителя Roblox. Они воспользовались его доверием к популярной блогерше Юлии Квинке. В частности, аферист связался со школьником от имени блогерши и убедил его, что он случайно получил донат, предназначенный другому пользователю.

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