08 августа 2025 в 08:31

Цветок, который заменяет тонну удобрений! Делает почву идеальной без химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетний цветок заменяет тонну удобрения для сада! Его мощные корни проникают на глубину до двух метров, разрыхляя даже тяжелые глинистые грунты и извлекая питательные вещества из глубоких слоев земли.

Люпин многолетний — это не только эффектное украшение сада, но и природный «доктор» для сада, который делает почву идеальной без химии. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями, люпин обогащает почву азотом — после его выращивания содержание этого элемента увеличивается на 30–50%. Растение подавляет рост сорняков, снижает кислотность почвы и улучшает ее структуру, создавая идеальные условия для последующих культур.

Яркие свечи соцветий (белые, синие, розовые, фиолетовые) цветут с июня по август, привлекая пчел, а осенью зеленая масса становится отличным натуральным удобрением при заделке в грунт. Люпин абсолютно неприхотлив — растет на бедных почвах, не боится засухи и требует минимум ухода.

Ранее был назван цветок, который невозможно погубить: он растет в жару и мороз, цветет все лето.

Дарья Иванова
Д. Иванова
