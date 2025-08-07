Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 17:00

Посадила в августе, лиловые свечки цветут до октября! Чудо-многолетник

Этот удивительный кустарник раскрывает свои пушистые соцветия, напоминающие миниатюрные сиреневые грозди, наполняя сад медовым благоуханием. Когда в сентябре растения уже готовятся к покою, буддлея только начинает свое волшебное шоу, привлекая роскошных бабочек.

Буддлея удивительно неприхотлива — ей достаточно солнечного места и хорошо дренированной почвы. Она прекрасно переносит засуху, а если вдруг подмерзнет зимой, быстро восстанавливается от корня. Главное — весной сильно обрезать побеги (до 30 см), чтобы стимулировать пышное цветение.

Особенность буддлеи — ее способность цвести на побегах текущего года. С июля по октябрь ее длинные соцветия (до 40 см!) становятся центром садовой жизни. А аромат! Сладкий, медовый, он разносится по всему участку, приглашая в гости не только бабочек, но и пчел и шмелей.

Посадите буддлею у зоны отдыха — и наслаждайтесь живым спектаклем до самых заморозков!

Мария Левицкая
М. Левицкая
