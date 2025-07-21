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21 июля 2025 в 21:01

Этот цветок не убить! Растет в жару и мороз, цветет все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник не убить никакими погодными условиями! Он растет в жару и мороз, цветет все лето, а полива требует только в сильную засуху.

Эхинацея пурпурная — идеальный многолетник, который не боится ни летней жары, ни зимних морозов! Это растение с крепким характером цветет с конца июня до сентября, а в хорошее лето — до первых заморозков, не теряя декоративности даже в засуху.

Крупные цветки с выпуклой серединкой и яркими лепестками (пурпурными, белыми или малиновыми) привлекают пчел и бабочек, создавая оживление в саду. Эхинацея прекрасно зимует без укрытия, выдерживая морозы до -40 °C, а ее мощная корневая система позволяет растению переживать даже экстремальные погодные условия. Для посадки выбирайте солнечное место с рыхлой почвой: чем больше света, тем крепче стебли и ярче цветение.

Ранее были названы многолетники, которые отлично растут и цветут в средней полосе России.

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