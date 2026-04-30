30 апреля 2026 в 12:46

Сажаю эти 5 сухоцветов в мае — любуюсь ими все лето на даче, а затем дома в вазе зимой

Мечтаете о саде, который радует глаз и летом, и зимой? Посадите сухоцветы — растения, которые после высушивания сохраняют форму и яркость, превращаясь в идеальный материал для домашнего декора.

Среди фаворитов — гелихризум (бессмертник) с бумажными лепестками всех цветов радуги, гомфрена с очаровательными шариками-помпонами, скабиоза с нежными «бабочками», амарант с эффектными длинными «лисами» и нигелла, чьи причудливые семенные коробочки украсят любую композицию.

Выращивать сухоцветы проще простого: большинство из них неприхотливы, засухоустойчивы и прекрасно растут на солнце, а их семена можно сеять прямо в грунт в мае. Срезают их в сухую погоду на пике цветения, связывают в небольшие пучки и подвешивают «головой» вниз в темном, проветриваемом месте на 2-3 недели.

Юрист ответил, как избежать задержки сдачи жилья
Общество
Юрист ответил, как избежать задержки сдачи жилья
Дарья Иванова
Д. Иванова
