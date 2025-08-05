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05 августа 2025 в 12:00

Ни полива, ни подкормок, а он только краше стал! Цветок-подарок для ленивых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Седум «Клубника со сливками» — розовое чудо в вашем саду! Этот очиток — настоящий подарок для ленивых садоводов. С середины лета до поздней осени он украшает участок огромными (до 15 см!) сладкими соцветиями, которые действительно напоминают клубничный десерт со сливками.

Растение абсолютно неприхотливо — посадил и забыл. Прекрасно растет на бедных почвах, выдерживает засуху и палящее солнце. Зимует без укрытия даже в средней полосе. Единственное «требование» — хороший дренаж, чтобы корни не вымокали.

Уход минимальный: весной обрезаем сухие стебли, в сильную засуху можно полить. Подкормки не нужны — от них седум теряет компактную форму. Разрастается умеренно, сохраняя аккуратные кустики высотой 40–50 см.

Идеален для бордюров, рокариев и контейнеров. Привлекает бабочек и пчел, но устойчив к вредителям. Срезанные соцветия великолепно стоят в сухих букетах.

Этот сорт — must have для сада легкого ухода. Даже если вы забудете о нем на месяц, «Клубника со сливками» будет цвести еще пышнее!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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