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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 19 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, 16 над — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Калужской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — следует из публикации ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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