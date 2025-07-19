Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля

Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля

Украинские военные применяют самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотников против российских солдат, сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста. Он также отметил, что ВСУ используют опасные химикаты, маскируя их под бытовые предметы.

По его словам, с дрона модели Mavic был сброшен предмет, похожий на бутылку, содержащий отравляющий газ. Он приземлился у входа в подвал, где находились российские военнослужащие. После разбития бутылки газ начал проникать в помещение.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом

Российская авиация поразила авиабомбой ФАБ-1500 пункт временной дислокации ВСУ в районе села Родинского в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом. По данным ведомства, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава.

В министерстве добавили, что также был поражен вражеский пункт управления БПЛА в районе Ольговки в Херсонской области. По позиции ударили легкой многоцелевой управляемой ракетой класса «воздух — поверхность».

Раскрыт указ Зеленского, из-за которого ВСУ понесли огромные потери

ВСУ несут большие потери в попытках вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области. Украинские военные пытаются снова взять под свой контроль населенный пункт из-за соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

На фоне снижения поддержки Запада и давления со стороны украинского лидера ВСУ предприняли несколько штурмов населенного пункта. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинские военные не смогли закрепиться на территории села. Также подчеркивается, что ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в Кондратовке флаг, который вскоре был уничтожен российскими военными.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти сто БПЛА попытались атаковать Россию

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:15 до 23:05 мск 18 июля сбили 87 беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Из них 48 — над Брянской областью, указали там.

В публикации говорится, что еще пять дронов сбито над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. По одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Военные ударили по складам ВСУ на Украине

В Краматорске российские войска нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По предварительным данным, цель была поражена с высокой точностью. На месте удара зафиксирована вторичная детонация, что является характерным признаком попадания по боекомплекту, отметил военкор.

Стало известно, как сильно окопались ВСУ в Каменском

ВСУ за два года выкопали подземные города с переходами в Каменском Запорожской области, рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал. Он отметил, что противник создал сложную сеть подземных ходов между подвалами, домами и огневыми точками.

По словам Байкала, освобождение Каменского стало ключевым в создании плацдарма для дальнейших операций. При этом штурмовые группы продвинулись на северную окраину населенного пункта.

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