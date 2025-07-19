Мощный взрыв электрокотла разрушил три квартиры в Иркутске Подросток и женщина пострадали при разгерметизации котла в жилом доме в Иркутске

Женщина и подросток получили травмы при взрыве электронагревательного котла в квартире на первом этаже двухэтажного дома в Иркутске, сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области. По информации ведомства, инцидент произошел на улице Севастопольской.

Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали, — отметили в МЧС.

19 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно. Отмечается, что повреждения получили три квартиры: выбиты окна и две входные двери, разрушены перегородки, а также перекрытие между квартирами первого и второго этажей. На месте ЧП задействовали девять спасателей и три единицы спецтехники.

Ранее в одной из квартир на улице Нахимова в Санкт-Петербурге внезапно взорвался надувной матрас. Инцидент произошел, когда жильцы накачивали его насосом. Ударной волной выбило решетки на окнах и остекление. Никто не пострадал, однако грохот разбудил весь дом.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Новосибирской области. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности.