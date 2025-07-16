Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире В Петербурге взрыв от надувного матраса разбудил весь многоэтажный дом

Надувной матрас внезапно взорвался в петербургской квартире, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, ударной волной выбило решетки на окнах и остекление.

Инцидент произошел на улице Нахимова, когда жильцы квартиры накачивали матрас насосом. Внезапно произошел мощный взрыв. Никто не пострадал, однако грохот разбудил весь дом. На место прибыли сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий.

Ранее мужчина подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Шотландии. Взрыв выбил дверь машины, а сам путешественник чудом выжил. Пара, проживающая в соседнем автодоме, сообщила, что 59-летний пострадавший после ЧП гулял по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной. Ударная волна зацепила их автомобиль, из-за этого создалось впечатление, что в них кто-то врезался. Предполагаемой причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона.

До этого мужчина забрался в дом бывшей девушки в Новой Москве и устроил взрыв. При этом он сам пострадал и был госпитализирован. Выяснилось, что злоумышленник находился в розыске из-за ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью.