Украинский лидер Владимир Зеленский отвергает предложение о миротворческой миссии, вынесенное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, потому что хочет удержать власть, пишет издание dikGAZETE. В материале говорится, что с этой целью политик усиливает меры по борьбе с терроризмом на территории Украины.

Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа, — констатировал автор материала.

В статье указано, что украинцы все чаще выражают желание закончить военные действия. Все больше граждан приходят к мысли, что пора найти компромиссное решение между конфликтующими сторонами, заключил аналитик.

Ранее в украинском парламенте произошел публичный конфликт между Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко. Поводом для перепалки стал вопрос о перспективах демобилизации военнослужащих. Спор закончился тем, что Зеленский заявил: солдаты ВСУ смогут вернуться домой только после победы, они заслуживают ротации, а такие политики, как Гончаренко, должны оказаться на передовой.

До этого корреспондент Кристофер Миллер выразил мнение, что Зеленский теряет поддержку элиты из-за авторитарных методов управления, коррупции и политически мотивированного преследования публичных фигур. Кроме того, элиты волнует, что необходимые для сближения с Евросоюзом реформы отошли на второй план из-за вооруженного конфликта, добавил он.