Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ В Нью-Йорке мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее

Пожилой американец получил несовместимые с жизнью травмы после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии, сообщает ABC News. По информации телеканала, трагедия произошла в медицинском учреждении Уэстбери в Нью-Йорке.

Отмечается, что 61-летний мужчина с массивной металлической цепью на шее без разрешения зашел в кабинет МРТ, где в тот момент проводилось обследование. Поскольку аппарат был включен, американца в него затянуло. Спасти его врачам не удалось.

Ранее в Подмосковье 24-летний житель Жуковского получил травму глазницы, когда занимался шиномонтажом: кусок лопнувшей шины ударил россиянина в лицо. При этом он не обращался за медицинской помощью в течение 10 дней и жил с «повернутым внутрь» глазом.

До этого в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента. По словам стоматолога, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.