Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 08:00

Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка

Как выбрать скакалку по росту для ребенка Как выбрать скакалку по росту для ребенка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Купили скакалку, а ребенок постоянно об нее спотыкается? Все дело в длине. Чтобы прыжки были в удовольствие, спортивный снаряд нужно выбирать под конкретный рост малыша. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать скакалку по росту для ребенка.

Зачем вообще подбирать длину?

Правильно подобранная скакалка:

  1. Гарантирует удобство и безопасность во время игр.

  2. Развивает навыки правильного прыжка и улучшает координацию.

  3. Делает занятие более приятным и эффективным — ребенку легче научиться прыжкам, когда ему не приходится «бороться» с некомфортной длиной.

Как выбрать скакалку по росту для ребенка: два способа измерения малыша

Способ 1: визуальная примерка

  1. Попросите ребенка наступить двумя ногами на центр скакалки, а ручки натянуть вверх по бокам. Идеально, если ручки доходят примерно до уровня подмышек или чуть выше.

Способ 2: свериться с готовым списком, где первая часть — рост малыша, а вторая — рекомендуемая длина скакалки.

  1. До 100 сантиметров — 180 сантиметров.

  2. 100–120 сантиметров — 210 сантиметров.

  3. 120–140 сантиметров — 240 сантиметров.

  4. 140–160 сантиметров — 260 сантиметров.

  5. От 160 сантиметров — 280–300 сантиметров.

Совет: лучше выбрать скакалку чуть длиннее. Излишек всегда можно укоротить.

Как выбрать скакалку Как выбрать скакалку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать скакалку для ребенка: внимание к материалу

  1. Текстильная — легкая. Безопасно для малышей.

  2. Резиновая — универсальная, подходит для улицы и дома.

  3. Скакалка с утяжелением — для детей старше 10 лет, развивает силу и координацию

  4. На подшипниках — подходит для полупрофессиональных тренировок дома.

Для детей младше 7 лет лучше выбирать легкие тканевые или силиконовые скакалки без металлических вставок и утяжелений.

Как выбрать скакалку для ребенка: на что еще обратить внимание при покупке

  1. Ручки. Выбирайте удобные, нескользящие, по размеру детской ладошки.

  2. Цвет и дизайн. Эта деталь кажется незначительной, но она важна для мотивации малышей. К красивой скакалке руки будут тянуться сами.

  3. Посмотрите или вспомните, какие игры можно придумать со скакалкой. Чем разнообразнее палитра — тем лучше получится увлечь малыша новым спортивным аксессуаром.

дети
спорт
ребенок
родительство
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США придумали необычное применение двум военным базам
У объявленного в розыск рэпера Face нашли долги в России
Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай
Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга
«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье
Росавиация пообещала разобраться с Turkish Airlines из-за задержек рейсов
В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы свергнуть власть
Украинцы столкнулись с массовой дискриминацией в Польше
Во Франции признали бессилие Европы против России
Мощный взрыв электрокотла разрушил три квартиры в Иркутске
Свитер Овечкина повесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля
Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка
Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений
В Турции объяснили неочевидную цель отказа Зеленского от переговоров
На СВО стали чаще замечать бронепанели с иконами
Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ
«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР
Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.