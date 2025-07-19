Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка

Как выбрать скакалку по росту для ребенка

Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка

Купили скакалку, а ребенок постоянно об нее спотыкается? Все дело в длине. Чтобы прыжки были в удовольствие, спортивный снаряд нужно выбирать под конкретный рост малыша. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать скакалку по росту для ребенка.

Зачем вообще подбирать длину?

Правильно подобранная скакалка:

Гарантирует удобство и безопасность во время игр. Развивает навыки правильного прыжка и улучшает координацию. Делает занятие более приятным и эффективным — ребенку легче научиться прыжкам, когда ему не приходится «бороться» с некомфортной длиной.

Как выбрать скакалку по росту для ребенка: два способа измерения малыша

Способ 1: визуальная примерка

Попросите ребенка наступить двумя ногами на центр скакалки, а ручки натянуть вверх по бокам. Идеально, если ручки доходят примерно до уровня подмышек или чуть выше.

Способ 2: свериться с готовым списком, где первая часть — рост малыша, а вторая — рекомендуемая длина скакалки.

До 100 сантиметров — 180 сантиметров. 100–120 сантиметров — 210 сантиметров. 120–140 сантиметров — 240 сантиметров. 140–160 сантиметров — 260 сантиметров. От 160 сантиметров — 280–300 сантиметров.

Совет: лучше выбрать скакалку чуть длиннее. Излишек всегда можно укоротить.

Как выбрать скакалку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать скакалку для ребенка: внимание к материалу

Текстильная — легкая. Безопасно для малышей. Резиновая — универсальная, подходит для улицы и дома. Скакалка с утяжелением — для детей старше 10 лет, развивает силу и координацию На подшипниках — подходит для полупрофессиональных тренировок дома.

Для детей младше 7 лет лучше выбирать легкие тканевые или силиконовые скакалки без металлических вставок и утяжелений.

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