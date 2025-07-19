Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка

Купили скакалку, а ребенок постоянно об нее спотыкается? Все дело в длине. Чтобы прыжки были в удовольствие, спортивный снаряд нужно выбирать под конкретный рост малыша. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать скакалку по росту для ребенка.
Зачем вообще подбирать длину?
Правильно подобранная скакалка:
Гарантирует удобство и безопасность во время игр.
Развивает навыки правильного прыжка и улучшает координацию.
Делает занятие более приятным и эффективным — ребенку легче научиться прыжкам, когда ему не приходится «бороться» с некомфортной длиной.
Как выбрать скакалку по росту для ребенка: два способа измерения малыша
Способ 1: визуальная примерка
Попросите ребенка наступить двумя ногами на центр скакалки, а ручки натянуть вверх по бокам. Идеально, если ручки доходят примерно до уровня подмышек или чуть выше.
Способ 2: свериться с готовым списком, где первая часть — рост малыша, а вторая — рекомендуемая длина скакалки.
До 100 сантиметров — 180 сантиметров.
100–120 сантиметров — 210 сантиметров.
120–140 сантиметров — 240 сантиметров.
140–160 сантиметров — 260 сантиметров.
От 160 сантиметров — 280–300 сантиметров.
Совет: лучше выбрать скакалку чуть длиннее. Излишек всегда можно укоротить.
Как выбрать скакалку для ребенка: внимание к материалу
Текстильная — легкая. Безопасно для малышей.
Резиновая — универсальная, подходит для улицы и дома.
Скакалка с утяжелением — для детей старше 10 лет, развивает силу и координацию
На подшипниках — подходит для полупрофессиональных тренировок дома.
Для детей младше 7 лет лучше выбирать легкие тканевые или силиконовые скакалки без металлических вставок и утяжелений.
Как выбрать скакалку для ребенка: на что еще обратить внимание при покупке
Ручки. Выбирайте удобные, нескользящие, по размеру детской ладошки.
Цвет и дизайн. Эта деталь кажется незначительной, но она важна для мотивации малышей. К красивой скакалке руки будут тянуться сами.
Посмотрите или вспомните, какие игры можно придумать со скакалкой. Чем разнообразнее палитра — тем лучше получится увлечь малыша новым спортивным аксессуаром.