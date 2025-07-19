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19 июля 2025 в 07:09

«Взяли хитростью»: боец заставил ВСУ сложить оружие, выдав себя за своего

Боец «Центра» взял в плен группу солдат ВСУ, притворившись их союзником

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Штурмовик группировки войск «Центр» пошел на хитрость, чтобы взять в плен группу из четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины на подходе к Попову Яру, рассказал боец 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки Алексей Горбатых. Его сослуживец выдал себя за бойца союзного подразделения. По словам Горбатых, которые приводит ТАСС, штурмовик зашел в блиндаж к ВСУ и начал говорить на украинском языке.

Это было прям на подходе к Попову Яру. Мой боевой товарищ зашел в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, расслабились, положили оружие. Ну он взял их на мушку, вывел и взял в плен. Их было четверо, нас — двое. Взяли хитростью. Не пришлось ни стрелять, ни выбивать, — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские солдаты массово сдаются в плен в Запорожской и Херсонской областях. По его данным, наиболее находчивые сами связываются с российской стороной для получения инструкции.

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