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19 июля 2025 в 07:18

ПВО отразила ночную атаку 71 беспилотника на российские регионы

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами самолетного типа сразу девять регионов России в ночь на субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 71 воздушную цель.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников противник запустил по Ростовской области. В небе над регионом сбили 24 цели. Еще 16 летательных аппаратов уничтожили над Московской областью, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой и еще один — над Краснодарским краем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников в регионе произошло отключение электроснабжения в пяти населенных пунктах. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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