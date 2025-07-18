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18 июля 2025 в 13:24

В Кремле поздравили Мединского с юбилеем

Песков: в Кремле поздравили Мединского с 55-летием в рабочем порядке

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кремле поздравили помощника президента России Владимира Мединского с 55-летием в рабочем порядке, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это произошло на утренней планерке 18 июля, передает РИА Новости.

В рабочем режиме. Сегодня на планерке, естественно, все поздравили его. Это такая общая практика. В рабочем режиме будем сегодняшний рабочий день посвящать имениннику, — уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг заявление генсека НАТО Марка Рютте о недостаточной значимости российской делегации на переговорах в Стамбуле. Он подчеркнул, что Мединский по табелю о рангах занимает более высокую позицию, чем федеральный министр. Песков также отметил, что, в отличие от Рютте, который также является историком по образованию, Мединский демонстрирует глубокие исторические познания в своей работе.

Вместе с тем представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Рютте. Дипломат подчеркнула, что Мединский является специалистом по международным отношениям и государственным деятелем, в отличие от возглавлявшего украинскую делегацию министра обороны Умерова, не имеющего военного опыта. Кроме того, Захарова отметила, что пренебрежительное отношение НАТО к историческим знаниям уже привело к трагическим последствиям.

Владимир Мединский
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