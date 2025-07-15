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15 июля 2025 в 14:08

«По нашей табели о рангах он выше»: Песков ответил Рютте насчет Мединского

Песков напомнил Рютте, что Мединский по табели о рангах выше министра

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник российского президента Владимир Мединский по табели о рангах находится выше министра, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Высказываясь насчет слов главы НАТО Марка Рютте, что Россия якобы не прислала серьезных людей на переговоры в Стамбул, пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что США, ЕС и Североатлантический альянс «не утруждают себя понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти», передает ТАСС.

Мединский — помощник президента, по табели старшинства это должность выше федерального министра. По нашей табели о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины, — отметил Песков.

Если руководитель Североатлантического альянса имел в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию, то стоит вспомнить, что сам он тоже историк, обратил внимание представитель Кремля. Однако, как признался Песков, он никогда не слышал от Рютте поражающих исторических параллелей, сравнений и экскурсов, как от помощника российского президента.

От Рютте мы этого не слышали, от моего коллеги Мединского слышали неоднократно, — подчеркнул он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление Рютте о Мединском. Его слова о «каком-то историке» на переговорах дипломат назвала «абракадаброй». Захарова подчеркнула, что без знания истории решать проблемы невозможно.

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Марк Рютте
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