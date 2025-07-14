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14 июля 2025 в 21:17

«Абракадабра»: Захарова остро ответила Рютте на его критику Мединского

Захарова указала на безграмотность Рютте после его слов об «историке» Мединском

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко раскритиковала заявление генсека НАТО Марка Рютте о помощнике президента РФ Владимире Мединском. Его слова о «каком-то историке» на переговорах она назвала «абракадаброй». Захарова подчеркнула, что без знания истории решать проблемы невозможно.

Представитель МИД РФ категорически не согласилась с такой характеристикой российского представителя. Она напомнила, что делегацию возглавлял «специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель», а не «какой-то историк».

А «серьезную делегацию» с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Рустем Умеров, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что без знания истории ни одну проблему решить нельзя. Она также связала слова Рютте с «безграмотностью представителей стран НАТО», которая уже привела к многочисленным жертвам.

Ранее Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге «папочкой», чтобы выразить ему свою признательность. По его словам, похвала должна быть воздана каждому, кто этого заслуживает. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что только участие главы Белого дома в вопросе увеличения оборонного бюджета объединения позволило достичь согласия по этой теме.

Мария Захарова
Марк Рютте
Владимир Мединский
дипломатия
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