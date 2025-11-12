В МИД высказались о возобновлении переговоров с Украиной

Россия заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС. По его словам, российская делегация ожидает ответа от украинской стороны.

В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне, — сказал он.

Как напомнил дипломат, в ходе трех раундов переговоров в Стамбуле сторонам удалось достичь важных договоренностей в гуманитарной сфере, включая масштабные обмены военнопленными и репатриацию тел погибших.

Также был развеян миф о десятках тысяч похищенных украинских детей — Киев предоставил список всего из 339 имен, который на треть оказался нерелевантен, отметил он. Помимо этого, по словам Полищука, Россия продолжает ждать ответа на свое предложение о создании трех рабочих групп стамбульского процесса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается актуальной. Политик выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу.