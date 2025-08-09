Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 20:30

Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД

Сенатор Карасин: Захарова оживила работу департамента информации МИД

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МО РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова за 10 лет существенно поменяла работу департамента информации и печати ведомства, сказал в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он назвал ее одаренным человеком.

Как один из ее предшественников на посту директора департамента информации и печати МИД хочу отметить, что она значительно оживила и преобразовала работу департамента. Он стал более открытым, более инициативным и стал восприниматься совершенно иначе в стране и в СМИ, — пояснил политик.

По мнению Карасина, все, что делает Захарова, приобретает новые измерения и форматы.

Это украшает профессиональную сторону дипломатического искусства, — добавил сенатор.

Ранее Захарова указала на отсутствие суверенитета в странах Западной Европы. По словам дипломата, сегодня решения по ключевым вопросам принимаются не в Берлине, Париже, Лондоне или Брюсселе, а за океаном — или в Вашингтоне, или глобалистскими элитами. А сами европейские лидеры, считает Захарова, превратились в «самоуничтожающихся терминаторов».

Мария Захарова
МИД России
Григорий Карасин
Совет Федерации
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
