Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова за 10 лет существенно поменяла работу департамента информации и печати ведомства, сказал в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он назвал ее одаренным человеком.

Как один из ее предшественников на посту директора департамента информации и печати МИД хочу отметить, что она значительно оживила и преобразовала работу департамента. Он стал более открытым, более инициативным и стал восприниматься совершенно иначе в стране и в СМИ, — пояснил политик.

По мнению Карасина, все, что делает Захарова, приобретает новые измерения и форматы.

Это украшает профессиональную сторону дипломатического искусства, — добавил сенатор.

Ранее Захарова указала на отсутствие суверенитета в странах Западной Европы. По словам дипломата, сегодня решения по ключевым вопросам принимаются не в Берлине, Париже, Лондоне или Брюсселе, а за океаном — или в Вашингтоне, или глобалистскими элитами. А сами европейские лидеры, считает Захарова, превратились в «самоуничтожающихся терминаторов».