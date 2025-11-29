В России 20 подростков погибли из-за опасного увлечения SHOT: с начала 2025 года в России из-за сниффинга погибли 20 подростков

С начала года в России зафиксировано 20 случаев гибели подростков, ставших жертвами опасного увлечения сниффингом — вдыханием паров различных газов, передает Telegram-канал SHOT. За последние дни зафиксировано две смерти в разных регионах.

В Усть-Камчатке Пермского края двое подростков — 15-летний школьник и его друг — находились на лавочке в парке, где они вдыхали пары газа из баллона. Взрослые заметили их, и испуганные подростки бросились бежать. Один из них почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался.

В Новочеркасске Ростовской области произошла еще одна трагедия: группа подростков в возрасте 14 лет уединилась для занятий сниффингом в заброшенном здании бывшего ПТУ. Состояние одной из девочек резко ухудшилось, и, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось.

Трагедии произошли также во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях, а также на Алтае, в Краснодарском и Приморском краях и в Ненецком автономном округе. Кроме того, десятки людей пострадали от отравления.

Ранее нарколог Василий Шуров рассказал об опасности популярного среди подростков «наркотического» ореха. По его словам, этот тонизирующий психостимулятор может вызывать брадикардию, пониженное артериальное давление и другие серьезные нарушения в работе организма.