Литва перестала пропускать грузы ЛУКОЙЛа в Калининградскую область

«Железные дороги Литвы» объявили о прекращении транзита грузов ЛУКОЙЛа в Калининградскую область, объявил генеральный директор Эгидиюс Лазаускас. По его словам, таким образом государственное предприятие присоединилось к санкциям, рекомендуемым США и Великобританией.

Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию, — сказал Лазаускас.

«Железные дороги Литвы» сообщили о прекращении транзитов грузов компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в Калининградскую область в конце октября. В компании отметили, что предприятие не работает напрямую с российскими компаниями, их продукцию переправляют компании-экспедиторы.

Ранее дочерняя компания российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ Teboil заявила о поэтапном прекращении своей работы на территории Финляндии. Автозаправочные станции Teboil будут закрываться постепенно, по мере распродажи имеющихся запасов топлива.