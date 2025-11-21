Сварщики, операторы БПЛА: каких специалистов Россия будет готовить в Индии

Кадровый обмен и обучение специалистов — одно из важнейших направлений в обеспечении экономики современных стран и городов. Какие решения в этой области предлагает Российский университет дружбы народов (РУДН), рассказал в интервью NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин.

— Равиль Камилевич, вопрос кадрового обмена в рамках БРИКС достаточно важен, какую работу ведет РУДН в этом направлении?

— Как раз мы в этом году проводим панельную сессию, и к нам обратились наши партнеры из Индии с просьбой рассмотреть возможность подготовки индийских кадров для дальнейшего трудоустройства в Российской Федерации. Мы для этого разработали программу по подготовке сварщиков в Индии. Обучение будет проходить на российском оборудовании с российскими расходными материалами. Потребность очень большая, потому что, как оказалось, сварочные технологии востребованы везде, начиная с системы ЖКХ и заканчивая структурами Росатома.

Сейчас мы разрабатываем и другие программы по запросам наших индийских товарищей. Это обучение операторов БПЛА, работа по автоматизации и роботизации различного рода технологий, в том числе и беспилотных. Поскольку Индия имеет довольно большую береговую территорию, их интересуют вопросы подготовки операторов по надводным и подводным беспилотным системам.

У нас заключены соглашения с несколькими индийскими компаниями, и мы уже в декабре — январе будем открывать там учебные центры. И через два месяца, по итогам подготовки специалистов по нашей программе, будем трудоустраивать их в Российской Федерации. Заявок очень много. Сейчас идет тенденция на то, чтобы оптимизировать приток трудовых кадров. Есть решения правительства, решения президента о том, что уже не будет никаких массовых семейных переселений. Люди приехали — отработали — уехали. Но они должны быть высококвалифицированными, поэтому мы эту программу разработали и этих людей будем готовить.

— То есть подготовка будет идти на территории Индии?

— Да, подготовка будет на территории Индии. Наши специалисты будут выезжать туда и по итогам проведения обучения принимать экзамен у индийцев. Поэтому мы будем совершенно спокойны и уверены в том, что обученные там коллеги будут отвечать требованиям Российской Федерации по своей квалификации.

Сварщики за работой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Насколько масштабной будет эта программа?

— Потребность большая. Мы начинаем сейчас с четырех или пяти центров подготовки, группа будет составлять не меньше 30 человек, но заявки, которые мы сейчас получаем от российских работодателей, исчисляются тысячами. Поэтому мы в какой-то мере эту нишу займем и сможем предоставить народному хозяйству России квалифицированные кадры.

— В каких регионах Индии будет идти эта работа?

— Мы начинаем с Дели и Мумбаи, а изначально заявка была от губернаторов северных территорий Индии, потому что у них, оказывается, есть проблемы, связанные с социализацией молодежи. То есть безработица и, соответственно, всякие противоправные действия. Губернаторы северных территорий сейчас ждут решения правительства относительно финансирования различного рода программ. Как только будет решено — мы будем заниматься этим вопросом. Думаю, что коллеги, с которыми мы сотрудничаем, будут принимать участие в различных мероприятиях во время визита президента России в Индию 5 декабря, и эта тема тоже там будет озвучена.

— Есть ли планы по таким программам с другими странами?

— Мы готовы работать со всеми партнерами из стран БРИКС. Кроме того, мы озвучили идею, что создаем Институт сварки стран БРИКС. Туда будут входить все страны альянса. Будет создана кадровая база, чтобы работодатели могли в той стране, которая нужна, найти необходимых специалистов. Это что касается сварки. Если будет потребность в обучении по другим специальностям, мы готовы будем их реализовать и предложить помощь нашим коллегам.

Читайте также:

На ММФ БРИКС предложили создать карту доверенных партнеров

«Работает где угодно»: на ММФ БРИКС показали уникальную технику РФ

В Санкт-Петербурге может появиться парк БРИКС