Этот пирог попробовала в ресторанчике Еревана. Хрустящая гата из фильма «Кавказская пленница» — простой и вкусный рецепт

Знаете, какой десерт может за один укус перенести вас в солнечную Армению? Гата — традиционный армянский пирог, который готовят на праздники и в будни, продают на рынках и дарят гостям. Этот пирог с хрустящей корочкой и нежной начинкой из сливочного масла и сахарной пудры — не просто сладость, а настоящий символ армянского гостеприимства. Особое очарование гате придают затейливые узоры, которые наносят специальным прибором перед выпечкой. Каждый рисунок уникален, как и вкус этого простого, но такого душевного угощения.

Для гаты вам понадобится: 3 стакана муки, 200 г сливочного масла, 1 стакан мацони или кефира, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 150 г размягченного масла, 1 стакан сахарной пудры, 1/2 стакана муки. Замесите тесто из муки, масла, мацони и соды. Дайте отдохнуть 30 минут. Смешайте ингредиенты начинки до однородности. Раскатайте тесто в прямоугольник, распределите начинку. Сверните рулетом, защипните края. Слегка расплющите, наколите вилкой и нанесите узоры. Выпекайте 30–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте остывшей, нарезав на кусочки. Идеально сочетается с крепким кофе или травяным чаем!

