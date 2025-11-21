Соседи неожиданно вступились за подозреваемого в убийстве подростка Жители Южного захотели помочь обвиненному в убийстве бабушки подростку

Жители поселка пансионата Южный в Туапсинском районе Краснодарского края собирают деньги на адвоката подростку, подозреваемого в убийстве своей бабушки, следует из сообщения сообщества поселка во «ВКонтакте». Они утверждают, что пожилая женщина злоупотребляла алкоголем, «не давала жить» мальчику и выгоняла из дома.

Просим администрацию Краснодарского края, в лице губернатора, организовать психологическую и материальную помощь подростку (сейчас актуальна помощь адвоката и психолога), — сказано в сообщении.

Соседи 16-летнего мальчика уточнили, что его мама умерла около 10 лет назад, после чего опекуном стала бабушка. Пенсионерка не смогла пережить трагедию и начала выпивать. Мальчик жил «без любви и понимания», уточнили знакомые.

Жители Южного обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование этого уголовного дела и проверить, как работали органы опеки и другие службы. Также они попросили прокуратуру защитить права и безопасность мальчика.

Подросток поругался с бабушкой 18 ноября. По версии следствия, он неоднократно ударил женщину топором, она умерла на месте. После этого парень попытался замести следы: спрятал топор, вымыл кровь и убежал, но вскоре его нашли и задержали полицейские.