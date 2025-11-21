Международный муниципальный форум стран БРИКС
Брендан Фрейзер впервые заговорил о новой «Мумии»

Брендан Фрейзер подтвердил, что сыграет главную роль в фильме «Мумия 4»

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» Фото: FSN-B/filmstills.net/Global Look Press
Актер Брендан Фрейзер в интервью Associated Press подтвердил, что сыграет главную роль в четвертой части знаменитой франшизы «Мумия». Он признался, что 20 лет ждал этого фильма. Режиссерами картины выступят Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

То, что я хотел снять, так и не было снято, — сказал Фрейзер о франшизе.

Третьей частью Фрейзер гордится, отметив, что получил невероятный опыт в Шанхае. Команда, добавил он, выложилась «на полную». Подробности сюжета и потенциальная дата выхода будущей картины пока не раскрываются.

Приключенческий фильм «Мумия» вышел в 1999 году. Продолжение истории мир увидел в 2001 и 2008 годах.

Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» выйдет в 2028 году. В HBO сообщили, что в финале эпической саги о доме Таргариенов зрителей ждет кровопролитное сражение. Биться будут войска Рейниры и Эйгона.

До этого российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил международную награду, став победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025 в США. Фестиваль входит в число крупнейших киносмотров Восточного побережья и привлекает работы из более чем 20 стран.

