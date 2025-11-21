Брендан Фрейзер впервые заговорил о новой «Мумии» Брендан Фрейзер подтвердил, что сыграет главную роль в фильме «Мумия 4»

Актер Брендан Фрейзер в интервью Associated Press подтвердил, что сыграет главную роль в четвертой части знаменитой франшизы «Мумия». Он признался, что 20 лет ждал этого фильма. Режиссерами картины выступят Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

То, что я хотел снять, так и не было снято, — сказал Фрейзер о франшизе.

Третьей частью Фрейзер гордится, отметив, что получил невероятный опыт в Шанхае. Команда, добавил он, выложилась «на полную». Подробности сюжета и потенциальная дата выхода будущей картины пока не раскрываются.

Приключенческий фильм «Мумия» вышел в 1999 году. Продолжение истории мир увидел в 2001 и 2008 годах.

