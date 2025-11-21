Наступление ВС РФ на Покровск 21 ноября: освобожден ли город, Мирноград

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 21 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в пятницу, 21 ноября: обстановка на фронте сегодня

«В течение октября российские войска брали под огневой контроль северные въезды в Мирноград, отразив контратаки противника. Параллельно с этим они начали штурм города с запада и уже к середине ноября прочно закрепились в его застройке. Как развивались бои? В течение октября штурмовикам удалось расширить зону контроля у Красного Лимана и завязать бои на его территории. К 8 ноября они закрепились в центральной его части и оттеснили противника из лесополос южнее, что позволило развивать атаки на окраины Мирнограда. Параллельно с этим на восточных подступах к городу подразделения ГВ „Центр“ в ходе нескольких механизированных атак к 22 октября отбросили ВСУ с позиций на рубеже Луч — Балаган», — пишет «Рыбарь».

По словам авторов канала, к концу месяца штурмовики установили контроль над большей частью территории сел на Покровском направлении и зацепились за окраины Мирнограда.

«К началу ноября российские подразделения начали просачиваться в город сразу с нескольких сторон, включая частную застройку микрорайона 8-й поселок на севере. На юге же штурмовики планомерно продвигались к шахте 5/6 и уже к 13 ноября зачистили территорию предприятия, после чего подняли на нем государственные флаги. На данный момент, когда большая часть Покровска находится под контролем ВС РФ, украинские формирования в Мирнограде оказались под угрозой физического окружения. Штурмовые группы при поддержке авиации планомерно взламывают рубежи обороны противника и приближаются к микрорайону Западный, взятие которого разделит гарнизон города на две части», — добавил «Рыбарь».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» отметил, что украинский окруженный гарнизон Мирнограда вместе с отступившими в него подразделениями из Покровска, отказывающийся сдаваться, уничтожается вместе с многоэтажками, в которых он засел, трехтонными авиабомбами ФАБ-3000 с системой УМПК.

«ВСУ провалили попытку деблокировать Мирноград, несмотря на частичные успехи под Родинским и Никаноровкой. В бесплодных атаках выгорела вся штурмовая пехота ВСУ, прорваться к Мирнограду так и не получилось. 26 октября 2025 года ГВ „Центр“ армии России завершила окружение ВСУ в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде (Димитрове), заявил в докладе президенту Путину глава Генштаба ВС РФ Герасимов. В итоге застройка Мирнограда, куда они стекались, стала единственным местом, где вээсушники смогли закрепиться. И вот ФАБ-3000 теперь методично сносят многоэтажки, в которых они оборудуют позиции. В каждой бомбе содержится почти 1,5 тонны взрывчатки — это сравнимо с тремя „Искандерами“ или четырьмя „Калибрами“. На месте падения ФАБ-3000 образуется воронка глубиной с трехэтажный дом. Живых не остается. Зеленский, пытавшийся доказать Трампу, что на фронте „все хорошо“, так и не дал им команду выходить (как Гитлер окруженным под Сталинградом). Пленных там останется в итоге немного», — добавили авторы канала.

Военнопленный Сергей Никитко рассказал о плачевном положении ВСУ в Красноармейске (Покровске), передает Минобороны РФ. По его словам, украинское командование жестоко относится к местным жителям, которые отказываются эвакуироваться в подконтрольные Киеву районы.

ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Люди, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, называются „ждунами“. С ними никто не считается и за людей не считает. То есть, допустим, отступает рота, надо завалить за собой здание, закладывается „тээмка“ в основу и рушится здание вместе с „мирняком“. Могила. Под Красноармейском нас окружили. Нет провизии толком, нет БК. Выживали как могли. Брали еду, где могли найти. Так же с водой, старались выжить. Я хотел выжить. Вышел, сдался. Много раненых, некому эвакуировать. Потери большие. Пробыл четыре дня на позиции, нет еды, нет воды. Начали вскрывать наши укрытия. Я попросил отката. Мне отказали. Сказали держаться, укреплять позицию. Я ее укрепил, ее опять разобрали», — добавил украинец.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 21 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска

Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать